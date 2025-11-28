Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vollsperrung des Hechtsheimer Tunnels nach Brandmeldealarm

Ingelheim am Rhein (ots)

Am heutigen Abend kam es zwischen 18:10 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Vollsperrung des Hechtsheimer Tunnels auf der A60, nachdem dort ein Brandmeldealarm ausgelöst worden war.

Ursache war ein außergewöhnlich langer Rückstau in Fahrtrichtung Bingen, der sich durch vier kleinere Verkehrsunfälle im Bereich des Autobahnkreuzes Mainz-Süd bildete. Bei allen Unfällen kam es lediglich zu Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt. Durch die stehenden Fahrzeuge und die erhöhte Abgasentwicklung löste die technische Anlage des Tunnels automatisch einen Brandmeldealarm aus.

Neben der Feuerwehr und Einsatzkräften der Polizei waren auch Mitarbeiter der Autobahn GmbH im Einsatz, um die Lage zu überprüfen und die Verkehrsfreigabe vorzubereiten.

Nach einer umfassenden Kontrolle konnte gegen 19:00 Uhr Entwarnung gegeben und der Tunnel wieder vollständig freigegeben werden.

Im auflösenden Stau kam es dann bei mehreren Fahrzeugen zu technischen Defekten, sodass diese durch die Polizeibeamten der Polizeiautobahnstation Heidesheim von der Fahrbahn geschoben werden mussten. Dadurch konnte der Verkehr zügig abfließen und es kam zu keinen weiteren Beeinträchtigungen.

