PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A 60 - Betonmischer verliert Ladung, Zeugen gesucht

Heidesheim (ots)

Am heutigen Tag gegen 11.20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass ein Betonmischer noch in der Auffahrt Ingelheim-West in Fahrtrichtung Bingen Teile seiner Ladung - flüssigen Beton - verloren habe. Das verlorene Material befand sich nahezu mittig auf der Fahrbahn über eine geschätzte Länge von hundertfünfzig Metern. Spuren auf dem Standstreifen unmittelbar nach der Auffahrt ließen darauf schließen, dass das Fahrzeug noch einmal für einen längeren Zeitraum angehalten hatte, denn auch dort befand sich eine erhebliche Menge Beton auf dem Asphalt. Anschließend setzte das Fahrzeug seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Die Fahrbahn musste anschließend durch die hinzugezogenen Kräfte der Autobahnmeisterei Heidesheim fachgerecht gereinigt werden.

Augenzeugen, welche Hinweise zum Fahrzeug mitteilen Können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Telefonnummer 06132 9500 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132 950-0
Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 22:15

    POL-VDMZ: Autokorso mit sieben Fahrzeugen

    Mainz, A60 FR Bingen; A643 FR Wiesbaden (ots) - Am 22.11.2025 kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Hochzeitskorso mit sieben Fahrzeugen. Durch den Korso wurde im Bereich der A60 in Fahrtrichtung Bingen der Verkehr teilweise bis auf 20 km/h ausgebremst. Im weiteren Verlauf fuhren die Fahrzeuge auf die A643 in Richtung Wiesbaden, blockierten beide Fahrspuren und fuhren mit durchschnittlich 40km/h auf der Autobahn. Hierbei wurden ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 21:03

    POL-VDMZ: (Nachmeldung) Anhänger kippt auf A 61 um - erhebliche Verkehrsbehinderungen

    A61/Rheinhessen (ots) - Wie bereits zuvor berichtet, kam es am heutigen Donnerstag Mittag gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim. Die Verkehrsunfallaufnahme konnte gegen 16:30 Uhr vor Ort beendet werden. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens konnte somit nach fast vier ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:17

    POL-VDMZ: (Erstmeldung) Anhänger kippt auf A 61 um - derzeit erhebliche Verkehrsbehinderungen

    A 61/Rheinhessen (ots) - Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt es seit 12:30 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim. Dort ist nach einem Verkehrsunfall der Anhänger eines Kleintransporters umgekippt, Verletzte gibt es nach bisherigen Erkenntnissen keine. Die beiden Insassen des Transporters geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren