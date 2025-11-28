Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A 60 - Betonmischer verliert Ladung, Zeugen gesucht

Heidesheim (ots)

Am heutigen Tag gegen 11.20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass ein Betonmischer noch in der Auffahrt Ingelheim-West in Fahrtrichtung Bingen Teile seiner Ladung - flüssigen Beton - verloren habe. Das verlorene Material befand sich nahezu mittig auf der Fahrbahn über eine geschätzte Länge von hundertfünfzig Metern. Spuren auf dem Standstreifen unmittelbar nach der Auffahrt ließen darauf schließen, dass das Fahrzeug noch einmal für einen längeren Zeitraum angehalten hatte, denn auch dort befand sich eine erhebliche Menge Beton auf dem Asphalt. Anschließend setzte das Fahrzeug seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Die Fahrbahn musste anschließend durch die hinzugezogenen Kräfte der Autobahnmeisterei Heidesheim fachgerecht gereinigt werden.

Augenzeugen, welche Hinweise zum Fahrzeug mitteilen Können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Telefonnummer 06132 9500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell