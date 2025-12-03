PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Gundersheim (ots)

Bei einem 31-jährigen LKW-Fahrer, den Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 02.12.2025 gegen 21:15 Uhr kontrollierten, stellten die Polizisten Hinweise auf Drogeneinfluss fest. Die Beamten überprüften den 31-Jährigen an der A 61 bei Gundersheim auf dem Parkplatz Rotenstein. Er zeigte dabei Anzeichen für den Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Vortests verliefen positiv, so dass der Trucker mit zur Dienststelle musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 31-Jährigen drohen nun entsprechende Anzeigen und ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

