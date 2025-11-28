PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person
Falschfahrer

B41, FR Bad Kreuznach, Gem. Gensingen (ots)

Am Freitag, den 28.11.2025, um 14:52 Uhr kam es auf der B41 zwischen der Autobahnanschlussstelle 61 und Bad Kreuznach zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, einem PKW und einem Transporter.

Der unfallverursachende PKW fuhr auf der B41 in entgegengesetzte Richtung auf, wodurch es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Insgesamt waren drei Personen an dem Unfall beteiligt. Der Fahrer des unfallverursachenden PKWs, ein 81-jähriger Mann, wurde dabei tödlich verletzt. Weiterhin wurde seine Beifahrerin schwer verletzt. Der Fahrer des Transporters wurde lediglich leicht verletzt.

Es waren Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. Die beiden Anschlussstellen (AS Bad Kreuznach) mussten für 6,5 Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919-100
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

