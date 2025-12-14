POL Schwaben Nord: 2230 - Ladendieb angehalten

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Oberhausen - Am Samstag (13.12.2025) entwendete ein 13-Jähriger mehrere Pods aus einem Supermarkt in der Biberbachstraße. Am Samstagvormittag fiel einer Mitarbeiterin des Supermarkts der 13-Jährige auf. Dabei steckte sich der 13-Jährige mehrere Pods (Zubehör für sog. "Vapes") in seine Tasche und passierte den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Die Mitarbeiterin hielt den 13-Jährigen an und rief die Polizei. Der Beuteschaden liegt bei ca. 60 Euro. Die Streife übergab die Waren an den Supermarkt und stellte die Personalien des Jungen fest. Der 13-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
