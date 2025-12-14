PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2326 - Polizei ermittelt mutmaßlichen Unfallverursacher

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (13.12.2025) verursachte offenbar ein 40-Jähriger einen Verkehrsunfall in der Hohenstaufenstraße und flüchtete anschließend. Gegen 05.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein stark beschädigtes Auto auf. Dieses stand unversperrt auf einem Grünstreifen in der Hohenstaufenstraße, jedoch waren weder Fahrer noch Insassen vor Ort. Die Beamten ermittelten schließlich den mutmaßlichen Fahrer und suchten ihn an dessen Wohnadresse auf. Der 40-Jährige war dabei deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Bei dem Mann wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein des 40-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der 40-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

