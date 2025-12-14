PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2328 - Polizei stoppt "getuntes" E-Bike

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (12.12.2025) war ein 22-Jähriger auf einem "getunten" E-Bike unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 21.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 22-jährige E-Bike-Fahrer auf. Die Streife hielt den Mann zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten fest, dass das E-Bike auch ohne Treten angetrieben werden kann, praktisch wie ein Mofa bzw. Motorrad. Somit hätte das E-Bike ein Versicherungskennzeichen und eine entsprechende Versicherung benötigt. Zudem hätte der 22-Jährige für sein Gefährt in Besitz eines Führerscheins sein müssen. Dies alles war jedoch nicht vorhanden. Gegen den Mann wird nun u.a. wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Er besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

