Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Sonntag (05.10.2025) wurde die Polizei über eine tote Person in der Königsbrunner Straße informiert. Derzeit geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Das 59-jährige Opfer wurde mit einer Stichverletzung in seiner Wohnung aufgefunden. Bereits vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt.

Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm daraufhin die umfassenden Ermittlungen und konnte am 11.12.2025 einen 68-jährigen Mann festnehmen. Zwischen dem Tatverdächtigen und dem Verstorbenen bestand eine Vorbeziehung.

Der 68-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags.

Beide Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

