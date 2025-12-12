PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Aystetten - Am Donnerstag (11.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Aystetten.

Gegen 18.15 Uhr kam der Bewohner nach Hause und vernahm noch Stimmen in seinem Haus. Der Bewohner flüchtete sich daraufhin zu Nachbarn und verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Unbekannten entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

   - Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten  
     Sie an gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn den 
     Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten 
     Personen bzw. Fahrzeugen.
   - Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie 
     suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
   - Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand 
     auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
   - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und 
     nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
   - Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und 
     verschließen Sie alle Fenster.
   - Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss 
     zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social Media Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik.

Dieser ist auf der Homepage der Polizei https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 12:04

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Pfersee - In der Zeit von Donnerstag (11.12.2025), 12.00 Uhr, bis Freitag (12.12.2025), 01.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Hessenbachstraße. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:04

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter Fahrer

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (12.12.2025) war ein 26-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter in der Eserwallstraße unterwegs. Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:03

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

    Augsburg (ots) - Göggingen - In der Zeit von Dienstag (02.12.2025), 20.00 Uhr, bis Mittwoch (03.12.2025) beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Lagertüre in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße. Die Unbekannten besprühten die Türe mit Farbe. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren