BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernreisezug

Müllheim im Markgräflerland (ots)

Ein mit Europäischem Haftbefehl gesuchter Mann ist in einem Zug aus der Schweiz gefasst worden. Bei Auslieferung drohen ihm über 700 Tage Haft.

Am Mittwoch (03.12.2025) kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach den polnischen Staatsangehörigen in einem Fernzug auf Höhe Müllheim im Markgräflerland. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass seit über zwei Jahren ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Die polnischen Justizbehörden verurteilten den 51-Jährigen wegen Rauschgiftkriminalität zu einer Gesamtfreiheitstrafe von zwei Jahren, von denen noch 713 Tage zu verbüßen sind. Die Bundespolizei übernahm den Gesuchten und führte ihn einem Haftrichter vor. Nach Erlass der Festhalteanordnung durch das Amtsgericht, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort bleibt er bis zur Entscheidung über seine Auslieferung nach Polen untergebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

