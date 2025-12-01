Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Urkundenfälschung führt zu Einreiseverbot

Weil am Rhein (ots)

Mit gefälschten Reisepässen versuchten zwei Personen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei fiel die Täuschung auf.

Einsatzkräfte kontrollierten die beiden Personen am Freitagabend (28.11.2025) in einem Fernreisebus bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Zur Kontrolle legten sie jeweils ein Bild eines taiwanesischen Reisepasses auf ihren Smartphones vor. Die Einsatzkräfte stellten Fälschungsmerkmale fest. Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gegen die beiden chinesischen Staatsangehörigen ein. Es erfolgte eine Einreisesperre gegen die Personen sowie die Zurückweisung in die Schweiz.

(Aktualisierung am 01.12. um 13:44 Uhr)

