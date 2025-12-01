PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Urkundenfälschung führt zu Einreiseverbot

Weil am Rhein (ots)

Mit gefälschten Reisepässen versuchten zwei Personen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei fiel die Täuschung auf.

Einsatzkräfte kontrollierten die beiden Personen am Freitagabend (28.11.2025) in einem Fernreisebus bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Zur Kontrolle legten sie jeweils ein Bild eines taiwanesischen Reisepasses auf ihren Smartphones vor. Die Einsatzkräfte stellten Fälschungsmerkmale fest. Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gegen die beiden chinesischen Staatsangehörigen ein. Es erfolgte eine Einreisesperre gegen die Personen sowie die Zurückweisung in die Schweiz.

(Aktualisierung am 01.12. um 13:44 Uhr)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:53

    BPOLI-WEIL: Mann versucht unerlaubt einzureisen und leistet Widerstand

    Weil am Rhein (ots) - Beim Versuch mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn von Basel nach Deutschland einzureisen, scheiterte ein georgischer Staatsangehöriger. Bei der Kontrolle griff er die Einsatzkräfte an. Am Samstagmittag (29.11.2025) versuchte der Mann am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:44

    BPOLI-WEIL: Gesuchter Fälscher muss ins Gefängnis

    Basel (ots) - Ein wegen Urkundenfälschung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Da er eine Geldstrafe von 1.600 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für mehrere Wochen ins Gefängnis. Am Sonntagmittag (30.11.2025) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus Bundespolizei und Schweizer Grenzwache, einen Fernzug auf Höhe Basel. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:46

    BPOLI-WEIL: International gesuchter Sexualstraftäter festgenommen

    Rheinfelden (Baden) (ots) - An der Schweizer Grenze nahm die Bundespolizei einen mit europäischem Haftbefehl gesuchten Mann fest. Die Auslieferung nach Frankreich wird geprüft. Einsatzkräfte kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am späten Samstagabend (29.11.2025) am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Die Überprüfung des Mannes ergab eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren