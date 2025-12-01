Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann versucht unerlaubt einzureisen und leistet Widerstand

Weil am Rhein (ots)

Beim Versuch mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn von Basel nach Deutschland einzureisen, scheiterte ein georgischer Staatsangehöriger. Bei der Kontrolle griff er die Einsatzkräfte an.

Am Samstagmittag (29.11.2025) versuchte der Mann am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des 32-Jährigen durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass er keine Grenzübertrittspapiere nachweisen konnte. Während der Kontrolle griff der Mann die Einsatzkräfte an und leistete Widerstand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest der Person ergab einen Wert von 1,89 Promille. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell