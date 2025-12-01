PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Fälscher muss ins Gefängnis

Basel (ots)

Ein wegen Urkundenfälschung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Da er eine Geldstrafe von 1.600 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für mehrere Wochen ins Gefängnis.

Am Sonntagmittag (30.11.2025) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus Bundespolizei und Schweizer Grenzwache, einen Fernzug auf Höhe Basel. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Urkundenfälschung verurteilte ein Gericht den 41-Jährigen im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Da er die ausstehende Geldstrafe nicht begleichen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:46

    BPOLI-WEIL: International gesuchter Sexualstraftäter festgenommen

    Rheinfelden (Baden) (ots) - An der Schweizer Grenze nahm die Bundespolizei einen mit europäischem Haftbefehl gesuchten Mann fest. Die Auslieferung nach Frankreich wird geprüft. Einsatzkräfte kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am späten Samstagabend (29.11.2025) am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Die Überprüfung des Mannes ergab eine ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:57

    BPOLI-WEIL: Vier Fahndungen - Festnahme an der Schweizer Grenze

    Basel (ots) - Ein wegen Sachbeschädigung mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei im Badischen Bahnhof Basel gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte nach Deutschland einzureisen. Nun verbüßt er eine mehrtägige Haftstrafe. Am späten Donnerstagabend (27.11.25) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Fernreisezug nach Deutschland einen tunesischen Staatsangehörigen. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren