Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Fälscher muss ins Gefängnis

Basel (ots)

Ein wegen Urkundenfälschung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Da er eine Geldstrafe von 1.600 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für mehrere Wochen ins Gefängnis.

Am Sonntagmittag (30.11.2025) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus Bundespolizei und Schweizer Grenzwache, einen Fernzug auf Höhe Basel. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Urkundenfälschung verurteilte ein Gericht den 41-Jährigen im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Da er die ausstehende Geldstrafe nicht begleichen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell