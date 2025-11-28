PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI-WEIL: Vier Fahndungen - Festnahme an der Schweizer Grenze

Basel (ots)

Ein wegen Sachbeschädigung mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei im Badischen Bahnhof Basel gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte nach Deutschland einzureisen. Nun verbüßt er eine mehrtägige Haftstrafe.

Am späten Donnerstagabend (27.11.25) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Fernreisezug nach Deutschland einen tunesischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Sachbeschädigung verurteilte ein deutsches Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 660 Euro. Wegen weiterer Straftaten, lagen drei Ersuchen von Staatsanwaltschaften vor, den Aufenthaltsort des 25-Jährigen zu ermitteln. Der Mann konnte vor Ort die Geldstrafe nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

