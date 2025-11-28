PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt verbotenes Pfefferspray sicher

Weil am Rhein (ots)

Bei den Grenzkontrollen an der französischen Grenze stellten die Einsatzkräfte ein in Deutschland nicht zugelassenes Pfefferspray sicher.

Am Donnerstagnachmittag (27.11.2025) reiste der französische Staatsangehörige über den Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke nach Deutschland ein. Eine Kontrolle ergab, dass der Mann in seiner Umhängetasche ein Pfefferspray ohne erforderliches Prüfzeichen mit sich führte. Der 26-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Waffengesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

