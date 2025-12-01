Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: International gesuchter Sexualstraftäter festgenommen

Rheinfelden (Baden) (ots)

An der Schweizer Grenze nahm die Bundespolizei einen mit europäischem Haftbefehl gesuchten Mann fest. Die Auslieferung nach Frankreich wird geprüft.

Einsatzkräfte kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am späten Samstagabend (29.11.2025) am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Die Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung. Mitte dieses Jahres verurteilten die französischen Behörden den 28-Jährigen wegen Vergewaltigung zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe. Die Bundespolizei nahm den Mann vorläufig fest und führte ihn einem Haftrichter vor. Nach Erlass der Festhalteanordnung durch ein Amtsgericht, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort bleibt er bis zur Entscheidung über seine Auslieferung untergebracht.

