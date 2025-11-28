Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Zigarettenautomat aufgebrochen - drei Tatverdächtige durch Bundespolizei gefasst
Riegel (ots)
Drei Tatverdächtige konnten nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Haltepunkt Riegel-Malterdingen festgestellt werden. Im Fahrzeug befand sich das mutmaßliche Tatwerkzeug.
Am frühen Freitagmorgen (28.11.25), gegen 01:55 Uhr erhielt die Bundespolizei einen Bürgerhinweis wegen eines Zigarettenautomatenaufbruchs. Durch Streifen der Bundes- und Landespolizei konnte ein Fahrzeug in der Nähe des Haltepunktes festgestellt werden. Bei den im Fahrzeug befindlichen Personen handelte es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter von 17,18 und 19 Jahren. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte das mutmaßliche Einbruchswerkzeug, ein Akku-Winkelschleifer, aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden. Die drei Personen müssen sich jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.
