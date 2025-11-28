PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zigarettenautomat aufgebrochen - drei Tatverdächtige durch Bundespolizei gefasst

Riegel (ots)

Drei Tatverdächtige konnten nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Haltepunkt Riegel-Malterdingen festgestellt werden. Im Fahrzeug befand sich das mutmaßliche Tatwerkzeug.

Am frühen Freitagmorgen (28.11.25), gegen 01:55 Uhr erhielt die Bundespolizei einen Bürgerhinweis wegen eines Zigarettenautomatenaufbruchs. Durch Streifen der Bundes- und Landespolizei konnte ein Fahrzeug in der Nähe des Haltepunktes festgestellt werden. Bei den im Fahrzeug befindlichen Personen handelte es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter von 17,18 und 19 Jahren. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte das mutmaßliche Einbruchswerkzeug, ein Akku-Winkelschleifer, aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden. Die drei Personen müssen sich jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

