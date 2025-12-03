Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Sexualstraftäter durch die Schweiz ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Wegen eines Einreiseverbotes musste ein syrischer Staatsangehöriger die Schweiz verlassen. In Deutschland bestand ein Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt jetzt in Haft.

Am Mittwochmorgen (03.12.2025) überstellten die Schweizer Behörden den 27-Jährigen am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein nach Deutschland und übergaben ihn der Bundespolizei. Infolge eines Aufenthaltsverbotes musste der Mann die Schweiz verlassen. Wegen sexueller Nötigung, die dem Gesuchten vorgeworfen wird, bestand ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft. Die Bundespolizei führte den Mann einem Haftrichter vor und lieferte ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

