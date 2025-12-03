PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Sexualstraftäter durch die Schweiz ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Wegen eines Einreiseverbotes musste ein syrischer Staatsangehöriger die Schweiz verlassen. In Deutschland bestand ein Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt jetzt in Haft.

Am Mittwochmorgen (03.12.2025) überstellten die Schweizer Behörden den 27-Jährigen am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein nach Deutschland und übergaben ihn der Bundespolizei. Infolge eines Aufenthaltsverbotes musste der Mann die Schweiz verlassen. Wegen sexueller Nötigung, die dem Gesuchten vorgeworfen wird, bestand ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft. Die Bundespolizei führte den Mann einem Haftrichter vor und lieferte ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

