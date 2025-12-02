Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Busreise endet im Gefängnis
Rheinfelden (Baden) (ots)
Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze. Der 26-Jährige versuchte unbehelligt mit einem Fernreisebus nach Deutschland einzureisen.
Am frühen Dienstagmorgen (02.12.2025) kontrollierten die Einsatzkräfte am Autobahngrenzübergang Rheinfelden den aus Mailand kommenden Bus. Bei der Überprüfung des tschechischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls verurteilte ein Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe, die dieser jedoch nicht bezahlte. Da er auch vor Ort die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.490 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell