Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter Fahrer

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (12.12.2025) war ein 26-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter in der Eserwallstraße unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige besitzt die schweizer Staatsangehörigkeit.

