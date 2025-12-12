Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Donnerstag (11.12.2025) war ein 22-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Neuburger Straße unterwegs.
Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Die Beamten stellten drogentypisches Verhalten bei dem 22-Jährigen fest und veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem unterbanden die Beamten die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen. Der 22-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
