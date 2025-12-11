Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Göggingen - Im Zeitraum von Montag (08.12.2025), 17.00 Uhr, bis Dienstag (09.12.2025), 06.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Gebäude in der Josef-Felder-Straße mit Farbe. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

