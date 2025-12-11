PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Göggingen - Im Zeitraum von Montag (08.12.2025), 17.00 Uhr, bis Dienstag (09.12.2025), 06.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Gebäude in der Josef-Felder-Straße mit Farbe. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 13:21

    POL Schwaben Nord: Jugendliche surfen auf Straßenbahn - Polizei ermittelt

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (10.12.2025) wurden zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren bei einem gefährlichen Internettrend erwischt und anschließend von der Polizei ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die beiden Jungen waren einem Zeugen gegen 20:55 Uhr aufgefallen, weil sie in der Eschenhofstraße außerhalb der Straßenbahnlinie 4 mitfuhren. ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 13:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Dienstag (09.12.2025) betrog ein bislang unbekannter Täter eine 49-jährige Frau um einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Frau bestellte eine Dartscheibe über eine Verkaufs-Plattform und überwies den Betrag über Paypal Friends. Die Ware wurde nicht geliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs gegen den unbekannten Täter. Die 49-Jährige hat die deutsche ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 13:20

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - falscher Bankmitarbeiter

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Mittwoch (10.12.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines 75-Jährigen durch einen falschen Bankmitarbeiter. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte teilte dem 75-Jährigen mit, dass zwei unrechtmäßige Abbuchungen durchgeführt wurden. Daraufhin forderte der Unbekannte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren