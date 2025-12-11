Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Göggingen - Im Zeitraum von Montag (08.12.2025), 17.00 Uhr, bis Dienstag (09.12.2025), 06.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Gebäude in der Josef-Felder-Straße mit Farbe. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
