Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - falscher Bankmitarbeiter

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Mittwoch (10.12.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines 75-Jährigen durch einen falschen Bankmitarbeiter. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus.

Der Unbekannte teilte dem 75-Jährigen mit, dass zwei unrechtmäßige Abbuchungen durchgeführt wurden. Daraufhin forderte der Unbekannte den 75-Jährigen auf 4000 Euro zu überweisen. Der 75-Jährige war mit dem ausgefüllten Überweisungsträger bereits auf dem Weg zu Bank. Da diese bereits geschlossen hatte, konnte der 75-Jährige den Überweisungsträger nicht einreichen. Anschließend bemerkte er den Betrug.

Dem 75-Jährigen entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen: - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110. - Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

   Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:
   - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuer
     betrug
   - https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

