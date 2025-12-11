PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Baustelle

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (09.12.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (10.12.2025), 07.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zum Baustellengelände in der Ulmerstraße. Der oder die Unbekannten entwendeten Kupfer.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von Rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:19

    POL Schwaben Nord: 2307 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - BAB A8, AS Augsburg West, FR Stuttgart - Am Dienstag (09.12.2025) kam es zu einem Unfall eines Lkws auf der A8. Gegen 19:40 Uhr kam der 60-jährige Lkw-Fahrer offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen die Mittelplanke. Dadurch kippte der Anhänger um und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Auch die Fahrerkabine kippte um. Der 60-Jährige musste anschließend aus dem Lkw befreit ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:18

    POL Schwaben Nord: 2306 - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Montag (08.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person die rechte Außenseite eines geparkten Autos in der Hochzoller Straße. Zwischen 07:15 Uhr und 13:15 Uhr kam es zu der Berührung mit dem geparkten Mercedes. Der oder die Unbekannte setzte anschließend die Fahrt fort. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:18

    POL Schwaben Nord: 2305 - Polizei ermittelt nach Betrugsmasche

    Augsburg (ots) - Augsburg - In der vergangenen Woche kam es zu einem versuchten Betrug durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 64-jährigen Frau. Die 64-Jährige erhielt ein Paket mit einem offenbar gefälschten 10g Goldbarren und einer gefälschten Rechnung eines Juweliers. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Juwelier gab dieser an, dass er kein Gold verkaufe. Zudem wurde bereits mehrfach Anzeige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren