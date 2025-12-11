Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Baustelle

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (09.12.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (10.12.2025), 07.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zum Baustellengelände in der Ulmerstraße. Der oder die Unbekannten entwendeten Kupfer.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von Rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell