PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2305 - Polizei ermittelt nach Betrugsmasche

Augsburg (ots)

Augsburg - In der vergangenen Woche kam es zu einem versuchten Betrug durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 64-jährigen Frau. Die 64-Jährige erhielt ein Paket mit einem offenbar gefälschten 10g Goldbarren und einer gefälschten Rechnung eines Juweliers. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Juwelier gab dieser an, dass er kein Gold verkaufe. Zudem wurde bereits mehrfach Anzeige wegen ähnlich gelagerten Fällen erstattet. Da die 64-Jährigen bislang keine Zahlungen tätigte, entstand ihr kein Vermögensschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Warenbetrug und dem Ausspähen von Daten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:17

    POL Schwaben Nord: 2304 - Polizei stoppt Alkoholfahrt

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Dienstag (09.12.2025) war ein 48-Jähriger mit seinem Auto in der Waxensteinstraße unterwegs. Die Polizei kontrollierte gegen 21:15 Uhr den Autofahrer und führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt und stellte den Autoschlüssel sicher. Der 48-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihm wird ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:17

    POL Schwaben Nord: 2303 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (09.12.2025) beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Auto in der Curtiusstraße. Zwischen 01:00 Uhr und 06:15 Uhr stachen ein oder mehrere unbekannte Täter in zwei Reifen des Hondas. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:17

    POL Schwaben Nord: 2302 - Radfahrer bei Unfall verletzt

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (09.12.2025) kam es zu einem Unfall in der Neuburger Straße. Ein 52-jährige Autofahrer wollte gegen 14:45 Uhr mit seinem Opel auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er offenbar den von hinten heranfahrenden 29-jährigen Radfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Auto entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren