Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2305 - Polizei ermittelt nach Betrugsmasche

Augsburg (ots)

Augsburg - In der vergangenen Woche kam es zu einem versuchten Betrug durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 64-jährigen Frau. Die 64-Jährige erhielt ein Paket mit einem offenbar gefälschten 10g Goldbarren und einer gefälschten Rechnung eines Juweliers. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Juwelier gab dieser an, dass er kein Gold verkaufe. Zudem wurde bereits mehrfach Anzeige wegen ähnlich gelagerten Fällen erstattet. Da die 64-Jährigen bislang keine Zahlungen tätigte, entstand ihr kein Vermögensschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Warenbetrug und dem Ausspähen von Daten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell