PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2302 - Radfahrer bei Unfall verletzt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (09.12.2025) kam es zu einem Unfall in der Neuburger Straße. Ein 52-jährige Autofahrer wollte gegen 14:45 Uhr mit seinem Opel auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er offenbar den von hinten heranfahrenden 29-jährigen Radfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Auto entstand ein Sachschaden von ungefähr 250 Euro. Bei dem Rad entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Der 52-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit. Der 29-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:16

    POL Schwaben Nord: 2301 - Polizei ermittelt nach Einbrüchen

    Augsburg (ots) - Pfersee - Im Zeitraum vom Mittwoch (03.12.2025) bis Dienstag (09.12.2025) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Zweibrückenstraße und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Pfersee -Im Zeitraum vom Freitag (05.12.2025) - Montag ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 12:03

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (09.12.2025) war ein 32-jähriger E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss in der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs. Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 32-Jährigen fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 12:02

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sexualdelikt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (08.12.2025) belästigte ein 35-Jähriger offenbar eine bislang unbekannte Frau in der Haunstetter Straße. Gegen 19.00 Uhr sprach der 35-Jährige eine 31-Jährige an. Diese wechselte daraufhin die Straßenseite. Dort wurde die 31-Jährige von einer bislang unbekannten Frau angesprochen. Der 35-Jährige habe sie zuvor unsittlich berührt sowie verbal belästigt. Die 31-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren