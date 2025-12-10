Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2302 - Radfahrer bei Unfall verletzt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (09.12.2025) kam es zu einem Unfall in der Neuburger Straße. Ein 52-jährige Autofahrer wollte gegen 14:45 Uhr mit seinem Opel auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er offenbar den von hinten heranfahrenden 29-jährigen Radfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Auto entstand ein Sachschaden von ungefähr 250 Euro. Bei dem Rad entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Der 52-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit. Der 29-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

