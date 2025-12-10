Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2301 - Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Pfersee - Im Zeitraum vom Mittwoch (03.12.2025) bis Dienstag (09.12.2025) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Zweibrückenstraße und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Pfersee -Im Zeitraum vom Freitag (05.12.2025) - Montag (08.12.2025) versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter sich Zugang zu einer Firma in der Walchstraße zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten zwei Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

