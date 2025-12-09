PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (08.12.2025) war ein 47-Jähriger unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein in der Grottenau unterwegs.

Gegen 19.00 Uhr verständigte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei. Dieser meldete einen Autofahrer mit unsicherer Fahrweise. Zudem habe der Autofahrer ein Rotlicht missachtet. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 47-Jährigen. Der 47-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 47-Jährigen. Der 47-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

