Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstählen

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Montag (08.12.2025) gab sich ein bislang unbekannter Täter als Händler für Trödel aus und erbeutete Wertsachen einer 78-Jährigen. Gegen 11.00 Uhr meldete sich der Unbekannte zunächst telefonisch und gab sich als Händler für Trödel aus. Die 78-Jährige wollte Trödel veräußern und lud den Unbekannten ein. Nach kurzer Begutachtung interessierte sich der Unbekannte für Schmuck. Hierfür machte er eine Anzahlung als Pfand im niedrigen dreistelligen Euro Bereich. Offenbar entwendete der Unbekannte unbemerkt Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung! - Nutzen Sie Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrbügel. - Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage bei der zuständigen Firma bzw. Behörde und teilen Sie dies dem Unbekannten an der Tür mit. - Verständigen Sie auch hier bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!

Die Masche:

Bei dieser Masche versuchen Betrüger in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, in dem sie sich als Handwerker ausgeben und angeblich dringende Arbeiten in der Wohnung der betroffenen Personen durchführen müssen. Die zumeist männlichen Täter behaupten, sie wären von der Hausverwaltung beauftragt, um z.B. unaufschiebbare Überprüfungen an der Wasserinstallation vornehmen zu müssen. Hierbei geht der falsche Handwerker sehr aufdringlich vor. Wenn er Zutritt zur Wohnung bekommt, sorgt er meist dafür, dass die Wohnungstür einen Spalt offen bleibt. Während der Täter das ahnungslose Opfer ablenkt (es z.B. in die Küche oder im Badezimmer bittet, das Wasser abwechselnd heiß und kalt aufzudrehen), schleicht sich ein weiterer Täter in die Wohnung und durchsucht diese nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verlassen die Täter die Wohnung und flüchten.

Hochfeld - Am Montag (08.12.2025) besuchte ein bislang unbekannter Täter eine Gaststätte in der Hartmannstraße und entwendete Bargeld.

Gegen 23.45 Uhr befand sich der Unbekannte als letzter Gast in der Bar. Die Angestellten reinigten bereits die Gaststätte und verließen hierzu offenbar auch für kurze Zeit den Gastraum. Der Unbekannte nutzte die Gelegenheit und entwendete Bargeld. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, deutsch mit ausländischem Akzent, osteuropäisches Aussehen, keine Brille, kein Bart, bekleidet mit einer dunkelgrauen Jogginghose und dunkler Jacke

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt - Am Montag (08.12.2025) entwendete eine 38-Jährige Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße.

Gegen 18.00 Uhr nahm die 38-Jährige mehr als die erlaubte Menge Kleidung mit in die Umkleide. Eine Mitarbeiterin beobachtete sie dabei. Bei Überprüfung der Umkleidekabine fand die Mitarbeiterin entfernte Diebstahlsicherungen auf. Zwischenzeitlich verließ die Frau den Laden. Die Polizei wurde alarmiert und kontrollierte die 38-Jährige. Hierbei konnten die entwendeten Kleidungsstücke sowie weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Zudem fanden die Beamten entsprechendes Werkzeug bei der 38-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls gegen die 38-Jährige. Die 38-Jährige besitzt die spanische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell