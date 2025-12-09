PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (08.12.2025) verursachte ein 90-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall mit zwei weiteren beteiligten Autos in der Schenkendorfstraße.

Gegen 09.45 Uhr verwechselte der 90-Jährige offenbar Gas und Bremse. Hierdurch prallte sein VW Golf zunächst auf einen Mini. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen Mitsubishi aufgeschoben. Im weiteren Verlauf touchierte der 90-Jährige mit seinem Auto ein Verkehrsschild und einen Zaun. Schließlich kam das Auto in einem Vorgarten zum Stehen. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 90-Jährigen. Der 90-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

