PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Gersthofen - Am Freitag (05.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Bauernstraße sowie einem Einfamilienhaus in der Bgm.-Langhans-Straße.

In der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.15 Uhr entwendeten der oder die Täter aus der Wohnung Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich. Im Einfamilienhaus entstand kein Beuteschaden. In beiden Fällen wurden der oder die Täter durch die Bewohner gestört und flüchteten.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 14:16

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Freitag (05.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Römerweg. In der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr durchsuchten der oder die Täter mehrere Zimmer und entwendeten Wertsachen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 14:14

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugin nach Vorfall in einer Straßenbahn

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Dienstag (02.12.2025) wurde eine bislang unbekannte Frau mit ihren drei Kindern von einem Mann in einer Straßenbahn angesprochen. Der 46-Jährige sprach die Frau an und berührte ihre Kinder an den Haaren und im Gesicht. Die unbekannte Frau forderte den Mann auf dies zu unterlassen. Bei der nächstgelegenen Haltestelle stieg die Frau ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 14:13

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (08.12.2025) war ein 47-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto in der Remboldstraße unterwegs. Die Polizei kontrollierte gegen 02:30 Uhr den Autofahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Zudem zeigte der 47-Jährige drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren