Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Gersthofen - Am Freitag (05.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Bauernstraße sowie einem Einfamilienhaus in der Bgm.-Langhans-Straße.

In der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.15 Uhr entwendeten der oder die Täter aus der Wohnung Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich. Im Einfamilienhaus entstand kein Beuteschaden. In beiden Fällen wurden der oder die Täter durch die Bewohner gestört und flüchteten.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

