Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugin nach Vorfall in einer Straßenbahn

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (02.12.2025) wurde eine bislang unbekannte Frau mit ihren drei Kindern von einem Mann in einer Straßenbahn angesprochen.

Der 46-Jährige sprach die Frau an und berührte ihre Kinder an den Haaren und im Gesicht. Die unbekannte Frau forderte den Mann auf dies zu unterlassen. Bei der nächstgelegenen Haltestelle stieg die Frau mit ihren Kindern aus und verließ die Örtlichkeit. Ein Zeuge beobachtet den Vorfall. Die hinzugerufene Streife kontrollierte anschließend den Mann.

Die Polizei sucht die bislang unbekannte Frau. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

