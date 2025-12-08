PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (05.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Römerweg.

In der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr durchsuchten der oder die Täter mehrere Zimmer und entwendeten Wertsachen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

   - Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten

Sie an gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.

   - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten 
     Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen 
     gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für
     ein Haus interessieren.
   - Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand 
     auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
   - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und 
     nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
   - Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und 
     verschließen Sie alle Fenster.
   - Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss 
     zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social Media Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik. Dieser ist auf der Homepage der Polizei https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 14:14

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugin nach Vorfall in einer Straßenbahn

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Dienstag (02.12.2025) wurde eine bislang unbekannte Frau mit ihren drei Kindern von einem Mann in einer Straßenbahn angesprochen. Der 46-Jährige sprach die Frau an und berührte ihre Kinder an den Haaren und im Gesicht. Die unbekannte Frau forderte den Mann auf dies zu unterlassen. Bei der nächstgelegenen Haltestelle stieg die Frau ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 14:13

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (08.12.2025) war ein 47-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto in der Remboldstraße unterwegs. Die Polizei kontrollierte gegen 02:30 Uhr den Autofahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Zudem zeigte der 47-Jährige drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie den ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 14:12

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raub

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (07.12.2025) betraten zwei bislang unbekannte Täter einen Kiosk in der Klinkertorstraße und erbeuteten Bargeld. Gegen 21.00 Uhr betraten die zwei Unbekannten den Kiosk. Einer der beiden forderte unter Vorhalt eines Messers das Öffnen der Kasse. Die 23-jährige Kassiererin kam der Aufforderung nach. Der Unbekannte entnahm Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Der zweite ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren