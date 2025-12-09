Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Montag (01.12.2025), 12.00 Uhr, bis Samstag (06.12.2025), 13.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Robert-Bosch-Straße.

Der silberne Renault Clio wurde linksseitig beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen - In der Zeit von Mittwoch (03.12.2025), 18.30 Uhr, bis Donnerstag (04.12.2025), 11:30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Kolbergstraße.

Am blauen Opel Adam wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

