Feuerwehr Greven

FW-Greven: Verkehrsunfall auf BAB 1 mit zwei schwer verletzten Personen.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Greven (ots)

Die Feuerwehr Greven wurde am Donnerstag, 30.10.2025, um 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund gerufen.

"Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde auf einem Rastplatz ein PKW in Dachlage vorgefunden" so Benedikt Brinkhaus von der Feuerwehr Greven. Nach ersten Erkenntnissen ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen und hat sich im weiteren Verlauf überschlagen. Im Zuge des Unfallhergangs wurden die beiden Fahrzeuginsassen schwer verletzt.

"Eine Person befand sich bei unserem Eintreffen bereits außerhalb des Fahrzeuges. Zur Rettung der zweiten Person musste zunächst das Fahrzeug stabilisiert und dann schweres, technisches Gerät eingesetzt" so Brinkhaus.

Beide Personen wurden vor Ort notärztlich versorgt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Da auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen ist, wurde die Bundesautobahn in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt.

Durch die Feuerwehr Greven wurde die Erstversorgung der Patienten sichergestellt, Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes getroffen und auslaufende Betriebsmittel aufgefangen.

Die Feuerwehr Greven war mit 7 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 17:40 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Greven, übermittelt durch news aktuell