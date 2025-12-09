PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Montag (08.12.2025) beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter eine Wohnungstür in der Von-Richthofen-Straße mit Graffiti. In der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr besprühten die Unbekannten die Wohnungstür mit Farbe. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Göggingen - In der Zeit von Donnerstag (04.12.2025), 20.00 Uhr, bis Samstag (06.12.2025), 06.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Stromkasten in der Pfarrer-Herz-Straße mit Graffiti. Der Stromkasten wurde mit Farbe besprüht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Göggingen - Am Montag (08.12.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Garage in der Widdersteinstraße mit Graffiti. In der Zeit von 13.00 Uhr bis 22.30 Uhr wurde die Garage mit Farbe besprüht. In unmittelbarer Nähe wurden zudem eine weitere Garage sowie ein Mülltonnenhäuschen mit Graffiti festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

