Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus erbeuten Schmuck, Dieseldiebe in Stade-Schnee, Kurioser Trickbetrug in Stader Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus erbeuten Schmuck

Unbekannte Einbrecher sind am gestrigen frühen Abend gegen 17:40 h in Buxtehude im Immenbecker Moorweg auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben eine Terrassentür eingeschlagen.

So in das Gebäude eingedrungen, wurden diverse Räume im Inneren durchsucht. Mit Schmuck als Beute konnten der oder die Täter anschließend in die Dunkelheit flüchten noch bevor die von einer aufmerksamen Nachbarin alarmierte Polizei vor Ort eintraf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg.

Der angerichtete Sachschaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweis bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Dieseldiebe in Stade-Schnee

Bisher unbekannte Dieseldiebe haben in der Zeit von Mittwochnachmittag, 15:30 h bis Donnerstagmorgen, 07:00 h eine Baustelle im Obstmarschenweg in Stade-Schnee betreten und dann dort gewaltsam den Tankdeckel eines Baggers geöffnet.

Anschließend konnten der oder die Täter dann ca. 100 Liter Diesel abzapfen und entwenden.

Der angerichtete Schaden wird auf über 200 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Kurioser Trickbetrug in Stader Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochnachmittag gegen 16:00 h wurde eine 51-jährige Staderin von einer unbekannten weiblichen Person auf Russisch angesprochen.

Um einen angeblich auf der Staderin bzw. ihrer Familie liegenden Fluch zu heilen, würde sie das gesamte Geld, das die Angesprochene zu Hause habe, für eine "Reinigung" benötigen. Bei dem Gespräch waren sie dann gemeinsam von der Hökerstraße aus über die Poststraße und die Straße Goos in die Große Schmiedestraße gegangen.

Nachdem sich die Täterin sich so das Vertrauen der Staderin erschlichen hatte, war diese dann nach Hause gefahren und hatte alles Geld zusammengesucht, was sie im Hause hatte.

Anschließend habe man sich auf dem Platz "Am Sande" wiedergetroffen und der "Heilerin" wurde ein Stoffbeutel mit Geld übergeben. Bei diesem Treffen war dann offenbar noch eine weitere Unbekannte dabei, die angab, dass sie ebenfalls angesprochen worden sei und einen Beutel übergeben habe.

Der Beutel der Staderin wurde von der Täterin in eine Tüte gesteckt und diese wieder mehrfach gewendet, gedreht und auch besprochen. Danach erhielt sie eine Tüte zurück mit der Aufforderung, diese erst zu Hause zu öffnen.

Dort stellte sie dann fest, dass sie eine andere Tüte ohne ihre Ersparnisse erhalten hatte, die von den Täterinnen offenbar vorher vorbereitet worden war.

Die Betrügerin sowie die mutmaßliche Mittäterin konnten sich unerkannt mit der Beute in Höhe von mehreren tausend Euro entfernen.

Zeugen, die eine derartige Situation beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

