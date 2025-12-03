Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall auf der Bundesstraße 3 in Ketzendorf leicht verletzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 14:50 h kam es in Buxtehude-Ketzendorf auf der Bundesstraße 3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Zu der Zeit war ein 90-jähriger Fahrer eines Opel-Meriva aus Neu-Wulmstorf mit seinem Fahrzeug auf der Ovelgönner Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Bundesstraße 3 geradeaus weiter Richtung Ketzendorf fahren.

Dabei übersah er offenbar den 16-jährigen Fahrer eines Yamaha-Kleinkraftrades aus Halvesbostel der auf der B 3 in Richtung Ovelgönne unterwegs war.

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Kradfahrer kam zu Sturz.

Der 16-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach der Erstversorgung vom Falck-Rettungsdienst ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert.

Das Motorrad wurde total beschädigt und auch der PKW trug erhebliche Schäden davon.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die B 3 musste für die Zeit der Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden, der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Die Feuerwehren aus Buxtehude, Ovelgönne und Immenbeck wurden alarmiert und rückten an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufenden Betriebsstoffe auf.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell