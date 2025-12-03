Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Auto stößt mit E-Scooter in Stade zusammen - Rollerfahrerin leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Stade (ots)

Am Montag, den 01.12. kam es in den frühen Morgenstunden gegen 07:40 h in Stade in der Glückstädter Straße am dortigen Kreisel zu einem Unfall, bei dem ein E-Scooterfahrerin leicht verletzt wurde.

Die 17-jährige Staderin war zu der Zeit mit ihrem Roller auf einer Radfahrerüberfahrt im Kreisverkehr unterwegs. Aus Richtung Schiffertorstraße kam dann eine bisher unbekannte Autofahrerin mit einem weißen Ford und wollte nach rechts durch den Kreisel in Richtung Glückstädter Straße fahren.

Dabei übersah sie offenbar die Rollerfahrerin und es kam zum Zusammenstoß bei dem die 17-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Die Unfallverursacherin kümmerte sich dann aber nicht weiter um die Unfallfolgen und fuhr einfach weiter. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt die Unfallverursacherin und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

