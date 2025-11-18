Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: "Licht-Test" 2025 - Ergebnisse der Kontrollaktion

Erfurt (ots)

Im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Licht-Test" führte die Thüringer Polizei im Monat Oktober zielgerichtete und verstärkte Verkehrskontrollen im gesamten Freistaat durch und überprüfte insbesondere die Funktionstüchtigkeit der Fahrzeugbeleuchtung.

Hintergrund der Maßnahmen war vor allem darauf aufmerksam zu machen, dass während der dunklen Jahreszeit defekte oder falsche Einstellungen an der Beleuchtung nicht nur schlechtere Sicht verursachen, sondern auch zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer führen können.

Insgesamt wurden während des Kontrollmonats 11.047 motorisierte Fahrzeuge und 965 Fahrräder kontrolliert. Bei den motorisierten Fahrzeugen stellte die Thüringer Polizei vor allem bei der Beleuchtung erhebliche Mängel fest. Bei fast jedem zehnten Fahrzeug war diese defekt oder unzureichend. Darüber hinaus beanstandeten die kontrollierenden Beamtinnen und Beamten bei 69 Fahrzeugen die Bereifung und bei 651 Fahrzeugen abgelaufene Hauptuntersuchungen. Bei den Fahrradfahrern war jeder vierte ohne oder mit unzulässiger Beleuchtung unterwegs.

Insgesamt wurden während der Kontrollaktion 176 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

