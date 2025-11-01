Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B54 Richtung Niederlande

Gronau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der B54 in Fahrtrichtung Niederlande wurde die Feuerwehr Gronau heute, am 01.11.2025, gegen 13:30 Uhr alarmiert. Zwischen den Anschlussstellen Eper Straße und Baumwollstraße war ein Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache auf ein weiteres in gleicher Fahrtrichtung fahrendes Fahrzeug aufgefahren. Das vorausfahrende Fahrzeug landete dabei im Graben, der Fahrer wurde verletzt eingeschlossen. Die Feuerwehr befreite den verletzten Fahrer und brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Für die Rettungsarbeiten war die B54 in Fahrtrichtung Niederlande gesperrt. Die Feuerwehr war bis ca. 14:15 Uhr an der Unfallstelle im Einsatz.

