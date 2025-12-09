Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (08.12.2025) war ein 34-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Sebastianstraße unterwegs.

Gegen 14.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Der Mann hatte zuvor während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem lag gegen den 34-Jährigen ein aktuelles Fahrverbot vor. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahren trotz Fahrverbots sowie einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 34-Jährigen. Der 34-Jährige besitzt die moldauische sowie die portugiesische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell