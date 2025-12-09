Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am Montag (08.12.2025) war ein 48-Jähriger mit einem manipulierten E-Scooter in der Straße "Holzweg".

Gegen 11.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann, da er augenscheinlich zu schnell fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter des Mannes bis zu 45 km/h beschleunigte. Aufgrund der Geschwindigkeit wäre ein entsprechender Führerschein erforderlich gewesen. Diesen besaß der Mann jedoch nicht. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung gegen den 48-Jährigen.

Der 48-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell