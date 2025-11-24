POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit Flucht

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Weiskirchen (ots)

In der Nacht vom 21.11.2025 verursachte eine bislang unbekannte Person mit einem bisher unbekannten Fahrzeug einen Verkehrsunfall in der Ortslage von Weiskirchen-Thailen, bei welchem eine Grundstücksmauer beschädigt wurde. Von dem unfallbeteiligten Fahrzeug wurden Fahrzeugteile an der Unfallörtlichkeit festgestellt.

Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder andere Umstände betreffend diese Tat sind an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Rufnummer 06871/90010 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu richten.

