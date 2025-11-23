PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Nonnweiler Otzenhausen (ots)

Am Abend des 22.11.2025 gegen 22:40 Uhr ereignete sich auf dem Autobahnzubringer der A 62/ A1 in Nonnweiler-Otzenhausen ein Verkehrsunfall, bei welchem der am Unfall beteiligte Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der 16 Jährige Kradfahrer befand sich hierbei von der A1 kommend auf die L 147 fahrend, als der unfallverursachende Pkw die A 62 an der AS Otzenhausen verließ, um nach links auf die L 147 einzubiegen. Der Pkw Fahrer übersah hierbei den bevorrechtigten Kradfahrer, wonach es auf der Landstraße zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. In Folge derer wurde der Kradfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert, und kam auf der Fahrbahn schwer verletzt zum liegen. Während die Insassen im Pkw unverletzt blieben, erlitt der Jugendliche mehrere Knochenbrüche im Bereich seiner Extremitäten. Der Pkw wurde durch das Unfallgeschehen schwer beschädigt, das Krad erlitt Totalschaden. Der Fahrer desselben wurde zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in das Winterbergklinikum nach Saarbrücken verbracht.

