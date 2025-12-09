Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sexualdelikt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (08.12.2025) belästigte ein 35-Jähriger offenbar eine bislang unbekannte Frau in der Haunstetter Straße.

Gegen 19.00 Uhr sprach der 35-Jährige eine 31-Jährige an. Diese wechselte daraufhin die Straßenseite. Dort wurde die 31-Jährige von einer bislang unbekannten Frau angesprochen. Der 35-Jährige habe sie zuvor unsittlich berührt sowie verbal belästigt. Die 31-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Beamte trafen den 35-Jährigen wenig später an und nahmen ihn fest. Die unbekannte Frau entfernte sich vor Eintreffen der Polizeibeamten.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: Weiblich, schulterlange Haare, 35-40 Jahre, Mütze, die Frau führte einen Hund mit Die Polizei ermittelt nun wegen eines Sexualdeliktes gegen den 35-Jährigen.

Die Polizei sucht die bislang unbekannte Frau. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110. Der 35-Jährige besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell