Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (09.12.2025) war ein 32-jähriger E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss in der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 32-Jährigen fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 32-Jährigen. Der 32-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

