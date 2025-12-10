Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 2304 - Polizei stoppt Alkoholfahrt
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Dienstag (09.12.2025) war ein 48-Jähriger mit seinem Auto in der Waxensteinstraße unterwegs. Die Polizei kontrollierte gegen 21:15 Uhr den Autofahrer und führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt und stellte den Autoschlüssel sicher. Der 48-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihm wird eine Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz vorgeworfen.
