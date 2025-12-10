POL Schwaben Nord: 2304 - Polizei stoppt Alkoholfahrt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (09.12.2025) kam es zu einem Unfall in der Neuburger Straße. Ein 52-jährige Autofahrer wollte gegen 14:45 Uhr mit seinem Opel auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er offenbar den von hinten heranfahrenden 29-jährigen Radfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Auto entstand ein ...

