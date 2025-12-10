Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 2303 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Dienstag (09.12.2025) beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Auto in der Curtiusstraße. Zwischen 01:00 Uhr und 06:15 Uhr stachen ein oder mehrere unbekannte Täter in zwei Reifen des Hondas. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell