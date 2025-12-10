PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2307 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

BAB A8, AS Augsburg West, FR Stuttgart - Am Dienstag (09.12.2025) kam es zu einem Unfall eines Lkws auf der A8. Gegen 19:40 Uhr kam der 60-jährige Lkw-Fahrer offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen die Mittelplanke. Dadurch kippte der Anhänger um und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Auch die Fahrerkabine kippte um. Der 60-Jährige musste anschließend aus dem Lkw befreit werden und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Durch den Aufprall gegen die Mittelplanke wurden auch Betonteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Hierdurch wurden mehrere Autos des Gegenverkehrs beschädigt.

Die Autobahn wurde zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Die Fahrspur in Richtung München konnte gegen 23:00 Uhr wieder freigegeben werden. Die Fahrspur in Richtung Stuttgart blieb bis in die Morgenstunden gesperrt.

Der Lkw hatte Milcherzeugnisse geladen. Diese wurden durch das THW geborgen und der Lkw konnte abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden im sechststelligen Bereich.

Dem 60-Jährigen wird, zum jetzigen Zeitpunkt, ein Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung vorgeworfen.

Der 60-Jährige hat die griechische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

